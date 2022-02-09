متى اجازة يوم التاسيس بالهجري ١٤٤٣ -٢٠٢٢ في السعودية

متى اجازة يوم التاسيس بالهجري والميلادي في المملكة العربية السعودية للعام الهجري ١٤٤٣ والميلادي 2022 ؛ هو حاليًا أكثر ما يتساءل عنه المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي نظرا إلى مدى أهمية هذا اليوم التاريخي في المملكة ، فما هي إجازة هذا اليوم وموعده بدقه للعام الجاري ؛ هذا ما سوف يتم توضيحه لاحقا بالتفصيل من خلال الفقرات التالية عبر موقع ثقفني.

يوم التأسيس في السعودية

إن يوم التأسيس في المملكة العربية السُّعُودية هو عبارة عن مناسبه تاريخية وطنية مهمه حيث انه يشير الى اليوم الذي تولى فيه الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – حكم الدولة السُّعُودية ، وذلك حينما تم الإعلان عن تأسيس الدولة السُّعُودية الأولى بموجب مرسوما ملكيا من الإمام. خصوصا أن كافة المراجع والكتب التاريخية أشارت إلى أن يوم تأسيس المملكة قد وافق منتصف عام 1139 هجريه الموافق 22 تقريبا من شهر فبراير شباط لعام 1727م ، ومن هنا تحرص المملكة على إحياء الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية المهمة في كل عام جديد

متى اجازة يوم التاسيس بالهجري والميلادي ١٤٤٣-٢٠٢٢

[يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 الموافق هجريا 21 رجب 1443ه‍] ، حيث قد أشار السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السُّعُودية إلى أنه سوف يتم منح ذكرى يوم التأسيس إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة سواء في القطاع العام أو الخاص وذلك للاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية المهمة ولقد أعرب أيضًا عن أنه سوف تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر للجميع.

الاحتفال بيوم التأسيس في السُّعُودية

وكم هو الحال في اليوم الوطني السعودي وغيره من المناسبات؛ فإنه من المنتظر أن يجوب كل أنحاء المملكة العربية السُّعُودية مظاهر الاحتفالات الوطنية بمناسبه ذكرى يوم التأسيس الخالدة ؛ حيث سوف يتم رفع علم الوطن على كافه المؤسسات العامة إلى جانب إقامة الندوات والفعاليات الخاصة بإحياء هذه الذكري وتذكير المواطنين وخصوصًا النشء الصغير بمجد المملكة وتاريخها العريق ، كما يحرص المواطنين السعوديين وجميع أهالي المملكة أيضا في هذا اليوم على ارتداء الملابس التي تحمل ألوان علم المملكة الى جانب رفع العلم أيضا على النوافذ والشرفات على المنازل وعلى السيارات وفي الشوارع وفي كل مكان والاستماع على الأغاني الوطنية وتبادل أجمل التهاني والعبارات والتوزيعات وبطاقات التهنئة بين بعضهم البعض بمناسبة هذه الذكرى على الوطنية المهمة.