نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد البطاقة المدنية الكويت أون لاين لغير الكويتي بالخطوات دفع الرسوم استعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تنتظر كثيراً يمكنك الآن تجديد البطاقة المدنية أون لاين عبر الرابط المفعل من طرف هيئة العامة للمعلومات المدنية، وتأتي خدمة التجديد عبر الأنترنت سعياً وراء تبسيط الخدمات التي يحتاجها المواطنين والوافدين وبما يتلاءم مع الانفتاح الرقمي الذي تشهده بالفعل مختلف القطاعات ووزارات دولة الكويت، وفي الفقرات التالية بحث مفصل لكل ما يحتاجه الوافدين غير الكويتيين لإتمام معاملة تجديد البطاقة المدنية أون لاين عبر paci gov kw موقع هيئة المعلومات المدنية الكويت، وهي تمثل بطاقة هوية هامة تحمل المعلومات الشخصية للوافد وإنها شرط للإقامة والوصول الى الخدمات الحكومية باستخدام بطاقة مدنية سارية المفعول

خدمة تجديد بطاقة المدنية لغير الكويتي

أصبح إجراء معاملة تجديد البطاقة المدنية أسهل أكثر من أي وقت مضى، وبصفتك وافد في دولة الكويت سوف تحتاج لبطاقة سارية المفعول على الدوام، ويجب التأكد من تاريخ انتهاء البطاقة حتى لا تتم مخالفات ضدك في حال نسيان التجديد، وفيما يلي إجراءات مقترحة متعلقة بعملية تجديد البطاقة المدنية التي تخص الوافد في أراضي الكويت.

سوف تتمكن من إجراء معاملة تجديد بطاقتك المدنية أولاً عن طريق الاستعلام عبر خدمة الهاتف وذلك لإجراء تجديد البطاقة منتهية الصلاحية وهذه الطريقة تتم على النحو المذكور

تجديد البطاقة المدنية للوافدين عن طريق الاستعلام الهاتفي

تمكنك هذه الخدمة بطريقة سهلة تجديد بطاقتك المدنية بالهاتف عبر الآتي

كيفية دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية

يستطيع صاحب البطاقة المدنية المجددة إجراء الدفع بأبسط الطرق وهي:

اذهب إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية https://services.paci.gov.kw/card/payment ثم الضغط على الخدمات الالكترونية إختيار دفع رسوم البطاقة كتابة الرقم المدني الخاص بك في الخانة المتوفرة. النقر على زر دفع

خطوات تجديد بطاقة المدنية الكويتية لغير الكويتي

تنص الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنه يمكن تجديد البطاقة المدنية قبل 6 أشهر من انتهاء صلاحيتها الفعلية بما يعادل 180 يوماً. يمكن الان التجديد للبطاقات المدنية لغير الكويتيين على الأنترنت عبر رابط تجديد البطاقة المدنية أون لاين وهو الموقع المشار إليه http://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/eServices/PACI/CivilIDRenewal.aspx.

بعد الوصول الى لينك تجديد البطاقة المدنية المرفق أعلاه، يتم البدء بكتابة الرقم المدني في المكان المخصص له.

ثم استكمال التعليمات الموجودة لإنجاز تجديد بطاقة المدنية للوافدين او غير الكويتيين.

تجديد البطاقة المدنية للوافدين استعلام

يمكن الاستعلام الآن عن تجديد البطاقة بالذهاب الى الموقع الالكتروني للهيئة العامة للمعلومات المدنية ثم

من الخدمات الالكترونية يتم إختيار خدمات البطاقة

إختيار قسم تجديد البطاقة كما تراه.

كتابة الرقم المدني أو رقم الإيصال

النقر فوق خدمة استعلام

وهكذا يمكن الاستفادة من تجديد البطاقة المدنية الكويت أون لاين.