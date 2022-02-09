فرنسا: السجن 12 عاما لـ إرهابى من أصل أيزيدى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المحكمة القاضى دافيد هيل لدى تلاوة الحكم - حسبما نقلت قناة "فرانس 24 الإخبارية" - إن محكمة جنايات باريس اقتنعت بمسؤولية أرتيوم ألويان فى الجريمة المتهم بها".
وأضاف "تجدر الإشارة إلى الطبيعة الإرهابية لمنظمة جبهة النصرة، المرتبطة بتنظيم القاعدة والتى نفذت أعمالًا إرهابية مكثفة تتجلى من بين أمور أخرى، بارتكاب فظائع واعتداءات ولا سيما فى العراق وسوريا".
وشدد القاضى على أنه يتضح من التحقيق والمناقشات أن أرتيوم ألويان غادر فرنسا وهو مصمم على التوجه إلى سوريا للالتحاق، عن علم، بجماعة إرهابية كانت أنشطتها الإجرامية معروفة على نطاق واسع.
وكانت النيابة العامة طلبت إنزال عقوبة السجن لمدة 12 عاما بحق أرتيوم ألويان، علما بأن العقوبة القصوى للتهم الموجهة إليه هى السجن لمدة 30 عاما.
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