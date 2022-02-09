بريطانيا تواصل تسجيل الأرقام المفزعة لـ إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أنه يصل إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 17 مليونا و932 ألفا و803 إصابات.

كورونا فى بريطانيا

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية أيضا، تسجيل 314 وفاة جديدة بالفيروس التاجى.

ويرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 158 ألفا و677 حالة وفاة.