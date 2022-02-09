نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حاسبة الضمان الاجتماعي المطور” كيف تحسب الدعم الخاص بك والحد المانع sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم حاسبة الضمان الاجتماعي المطور، والتي يبحث عنها الجميع في المملكة وخاصة المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، حيث يريد المواطنون والمواطنات في السعودية من المتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور وخاصة المقبولين في أهلية الضمان الاجتماعي المطور في معرفة كم المبلغ الذي سيحصلون عليه عند صرف الضمان المطور في حساباتهم البنكية التي سينزل فيها الدعم، وسنتعرف معكم في هذا المقال طريقة حساب الدعم والحد المانع للحصول عليه بكل سهولة ويسر، فتابعوا معنا لمتابعة كافة التفاصيل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة sbis.hrsd.gov.sa منذ فترة ليست بالبعيدة، وقد تم إطلاق وعمل هذه المنصة لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهذا ليكون المكان الذي يسجل فيه الأسر والأفراد بالمملكة على الضمان الجديد ويقوموا بعمليات الاستعلام الخاصة بهم من خلاله.

الضمان الاجتماعي المطور

وتم الإعلان عن النظام الجديد ليكون تطويرا على النظام الذي قبله، وليكون شامل لفئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل، وليقدم العديد من المميزات التي لم تقدم من قبل مثل التدريب والتأهيل للأفراد للمنافسة بشكل أقوى في سوق العمل.

وقد تعرفنا معكم على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

ويمكنك معاش الضمان الاجتماعي الخاص بك بكل سهولة ويسر، وهذا من خلال معادلة بسيطة يمكنك حساب الضمان بها وهي كالتالي:

1100 ريال + عدد التابعين * 550 ريال.

مع إدخال المعادلة التالية على الآلة الحاسبة يتم احتساب معاش الضمان الاجتماعي المستحق الذي تستلمه.

وإذا كنت فرد مستقل بدون تابعين فإن المعاش الخاص بك سيكون 1100 ريال فقط.

ويمكنك معرفة الحد المانع الخاص بك بكل سهولة، وهذا بعد حساب المعاش المستحق كما ذكرنا بالأعلى، والحد المانع هو ضعف المبلغ المستحق الذي تم حسابه، أي أنه اذا كان نصف الدخل الخاص بالأسرة أكبر من المبلغ المستحق للدعم فهذا يعني أنك غير مستحق للضمان.

وقد تعرفنا معكم على كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي وتقديم الاعتراض 1443، فتابعوا معنا متابعينا الأعزاء.