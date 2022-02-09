بلينكن: الولايات المتحدة تولى أهمية لشراكتها مع الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى محمد. وأضاف المتحدث أن بلينكن ومحمد ناقشا السبل الممكنة للمضى قدما لتسوية القضايا السياسية والأمنية فى أفريقيا، بما فى ذلك السودان ومالى وبوركينا فاسو والحاجة إلى تعزيز الديمقراطية فى القارة. وأوضح برايس أن الوزير الأمريكى شدد كذلك على اهتمام واشنطن بالمبادرات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية لتعزيز السلام والأمن والتى نتجت عن القمة الأخيرة لرؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى لعام 2022 فى الفترة من 5 إلى 6 فبراير الجارى.

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