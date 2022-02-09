رقم مفزع.. جونز هوبكينز تعلن حصيلة إصابات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء أجرتها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية لحصيلة مصابى وضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، إصابة 400 مليون و 514 ألفًا و564 شخص، فيما وصل إجمالى الوفيات جراء الجائحة، إلى خمسة ملايين و762 ألفًا و582 حالة.





واستندت "جونز هوبكينز" فى هذه الإحصائية، إلى بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين، سجلت 210 دول ومناطق حول العالم إصابات بفيروس كورونا، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى مقاطعة ووهان بالصين فى ديسمبر 2019. وجاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الأولى بقائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء كورونا بـ908.817 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 77 مليونًا و51 ألفًا و275 حالة، تلتها البرازيل بـ634.118 حالة وفاة، وإجمالى الإصابات 26 مليونًا و793 ألفًا و497 حالة، وأتت الهند فى المرتبة الثالثة، بإجمالى وفيات 504.062 وإجمالى إصابات 42.339.611. وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا، دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.

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