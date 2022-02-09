نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رسوم دخول بوليفارد الرياض سيتي 2022 boulevard riyadh city في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث هذا المقال رسوم دخول بوليفارد الرياض سيتي أحد فعاليات موسم الرياض لهذا الموسم المشار إليه The Boulevard Ri yadh city بوليفارد رياض سيتي. ويستعرض في المقال تسليط الضوء عن ما يتضمنه البوليفارد من فعاليات ومناطق مختلفة مثل مناطق التسوق العالمي والمسارح والمطاعم، والذي ينطلق بوليفارد الرياض بتجديد متقن ومساحة أكبر في هذا الموسم ليأتي اليه الزوار بمئات الآلاف يومياً من كل حدبٍ وصوب.

اكتشف مناطق بوليفارد سيتي

البوليفارد يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام والذي جاء تحت شعار “تخيل أكثر” ويتميز بمنطقة النافورة الساحرة والتي بها المقاهي والمطاعم و25 دور سينما. ويتألف البوليفارد من عدة مناطق بعضها على النحو التالي.

النافورة، مكان يزهو بالألوان وأضواء الليزر المصحوبة بالموسيقى الساحرة وبها مطاعم ودور سينما.

جاردن، حيث الطبيعة الخلابة مع جلسات مناسبة للعوائل على أعتاب المطاعم.

سكوير، صممت على أساس “ميدان سكوير” الشهير في نيويورك لتشكل وجهة لأفضل الماركات العالمية، وتجد الشاشات العملاقة على ارتفاع 30 مترا. والمطاعم في هذه المنطقة.

ستوديو، تمنح الزوار تجارب مختلفة مثل متاهة الكريستال وتجربة مسامير وعالم الديناصورات.

المسارح، تضم عدداً من المسارح لتقديم أمسيات أغاني بطاقة استيعابية كبيرة من حيث المقاعد.

موعد بوليفارد موسم الرياض

البوليفارد سيتي The Boulevard Riyadh يتضمن أماكن رائعة من المطاعم ومحلات التسوق الممتعة للجنس اللطيف بماركات سعودية وعالمية. البوليفارد الرياض سيتي أنطلق رسمياً في 01 نوفمبر 2021 – ويستمر الافتتاح حتى 01 أبريل 2022.

وتم تجهيز منطقتي بوليفارد سكوير 1 وبوليفارد سكوير 2 الرائعتين في البوليفارد سيتي مع شاشات عملاقة على ارتفاع اكثر من 30 متر و102 متجر، مما حفي الزائرين بعيش أجواء استثنائية مع عدسات كاميرات وهواتف في أيديهم لا تتوقف عن توثيق المنطقة التحفة وكأنهم في موقع تايمز سكوير الشهير في نيويورك.

رسوم تذاكر الدخول إلى بوليفارد رياض سيتي

تمثل أسعار تذاكر البوليفارد أمر أساسي فيما يتعلق بمعرفة رسومها من قبل الذين يخططون لزيارة البوليفارد ستي ونحن هنا نرصد أسعار تلك التذاكر تسهيلاً للجميع لمعرفة أسعار كل تذكرة بوليفارد حيث يختلف السعر وفق الفترة المراد الحجز فيها في أيام الأسبوع العادية او عطلة نهاية الأسبوع. وهي كالتالي

يمكن حجز تذاكر أيام الأسبوع برسوم 55 ريال سعودي

كذلك يمكنك حجز تذاكر عطلة نهاية الأسبوع بقيمة 110 ريال، مع ملاحظة، ان الأطفال تحت سن 12 يكون لا يحتاجون تذاكر لأن دخولهم مجاني في جميع الأوقات.

بوليفارد الرياض سيتي متى يفتح ومتى يغلق

يعد البوليفارد الرياض سيتي من أهم الأحداث المنتظرة وهو أكبر مناطق فعاليات في موسم الرياض للعام الحالي 2021، ومن المهم جداً معرفة مواعيد الافتتاح اليومي في البوليفارد فيما يخص أوقات العمل التي يفتح اثناءها أبوابه لإستقبال الزوار

أكدت هيئة الترفيه في تغريده على تويتر ان الموعد الجديد لافتتاح بوليفارد الرياض سيتي تكون في 2 مساءا وحتى الـ4:00 صباحاً طوال أيام الأسبوع.

رابط بوليفارد

تم تحديث رابط بوليفارد الرسمي، ومن خلال الرابط المذكور بمجرد النقر عليه سيتم تحويل المستخدم الى منصة شراء التذاكر بشكل مباشر الخاصة بتذاكر فعالية بوليفارد، وللمزيد حول حجز تذاكر الرياض اقرأ المقال السابق بعنوان طريقة حجز تذاكر بوليفارد رياض سيتي.

تم افتتاح البوليفارد الرياض سيتي بتوجيهات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، ليكون معلماً وفعالية جميلة ضمن موسم الرياض وقد روعي فيه تصاميم دقيقة ونوعية مع اركان للمطاعم مع ثمان مناطق ثانوية هي ثلاثة اضعاف الموسم الماضي ولكل منطقة فعالياتها الخاصة.