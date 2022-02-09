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عمر شويل - جدة lms privatemoe ae تسجيل الدخول بوابة التعليم الذكي وهي المنصة الرقمية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم الإماراتية، حيث يستفيد منها الطلاب بكافة المراحل التعليمية، من المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني عشر، للدخول في الحصص اليومية عبر الدخول على مايكروسوفت تيمز وأيضا أداء الاختبارات الشهرية واختبارات الفضل الدراسي الأول 2021-2022، والتي يقوم الطلاب بالمراحل التعليمية بإدائها الآن بشكل حضوري في عدد من الصفوف وإلكترونيا لصفوف أخرى.

lms privatemoe ae تسجيل الدخول بوابة التعليم الذكي بالهوية الرقمية (اختبارات – حصص)

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021-2022 وذلك للصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأعلنت أن الاختبارات ستكون بشكل حضوري للطلاب الحاصلين على التحصينات اللازمة ولديهم الشهادة الإلكترونية التي تفيد بحصولهم على التحصينات اللازمة، بينما تستمر الاختبارات إلكترونية للطلاب المرضى أو غير الحاصلين على جميع جرعات لقاحات فيروس كرونا المعتمدة، وتقوم الوزارة بتوفير كافة السبل التعليمية والتحصيلية اللازمة لإتمام العملية التعليمية وأداء الاختبارات بالشكل الجيد واللائق كما تحرص أيضا على صحة الطلاب، ويتم عمل العديد من الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب أثناء الاختبارات أثناء مرور البلاد بالموجة الخامسة من انتشار أوميكرون.

منصة اختبارات الطلاب والحصص الإلكترونية

أطلقت وزارة التعليم بالإمارات المنصة الرقمية للطلاب للدخول في حال توقفت الدراسة بسبب انتشار أوميكرون أو مرض الطلاب لاستكمال التعليم وعدم تفويت الحصص منهم، وذلك منذ عامين، وقد اثبتت نجاحا باهرا بعد أن أطلقتها الوزارة في ظل الانتشار الأول لكرونا بالبلاد، بينما يتم الاعتماد عليها بشكل فرعي ليقوم الطلاب الغير حاضرين بالمدارس للحصص أو الاختبارات بالدخول بحساب الطالب عليها.

تسجيل دخول بوابة التعليم الذكي 2022

تتيح الوزارة للطلاب من كافة المراحل التعليمية الدخول لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا وتتيح لهم المكتبة الرقمية لمراجعة المواد الدراسية كذلك، وليتمكن المرضى من أداء الاختبارات من خلال حسابهم الشخصي على المنصة: