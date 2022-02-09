نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 وخطوات الاستعلام عن النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي التكميلي الأردن، بعد الانتهاء من أداء الامتحان يكون الهدف الأول هو معرفة النتيجة، وهذا ما يفعله الآن طلاب التوجيهي التكميلي في المملكة الأردنية حيث انتهى الطلاب مؤخراً من الامتحانات في أجواء احترازية مشددة واتباع كافة الإجراءات الوقائية وهذا بسبب الحرص الدائم على سلامة الطلاب والمعلمين، وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن بأن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة ما بين يوم الثاني عشر وحتي يوم الخامس عشر من شهر فبراير، وسوف نطلعكم على خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة.

خطوات معرفة نتائج التوجيهي التكميلي الأردن

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية بتوفير كافة سبل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد الوباء المنتشر في فترة الدراسة وأيام الامتحانات، بالإضافة إلى عملها الدائم على توفير جميع ما يحتاج إليه الطلاب عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ومنها الإعلان عن نتيجة الامتحانات بدلاً من ذهاب الطلاب إلى المدارس والاختلاط بالآخرين في هذه الفترة الصعبة، وفيما يأتي سوف نذكر لكم خطوات معرفة النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردن.

أولاً يتم تسجيل الدخول عبر الإنترنت إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

الضغط على زر نتائج التوجيهي.

إدخال جميع البيانات المطلوبة عن الطالب.

يتم إدخال الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح عبر الخانة الخاصة به.

الضغط على زر إظهار النتيجة.

موعد إعلان نتيجة التوجيهي التكميلي

وزارة التربية والتعليم في الأردن أعلنت مسبقا بأن موعد الإعلان عن نتيجة التوجيهي التكميلي سوف خلال شهر فبراير الجاري وبالتحديد ما بين الثاني عشر والخامس عشر، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الإجابات وجمع الدرجات واعتماد النتائج حيث أن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل إظهار النتيجة في الموعد دون تأخير.

الجدير بالذكر أن تلك الفترة حاسمة يملائها القلق والتوتر من قبل الطلاب وأولياء الأمور، نظراً لقرب إعلان نتائج التوجيهي، حيث أكدت مصادر من وزارة التعليم الأردنية أن الاختبارات ما زالت قيد التصحيح وسوف يتم الإعلان عن النتائج فور اعتمادها بشكل رسمي، فيمكن للطلاب الحصول عليها من خلال موقع توجيهي للنتائج بكل سهولة، حيث من المؤكد ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة.