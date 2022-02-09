"هيومن رايتس" تعتبر تحقيقات لبنانية في 4 جرائم قتل "حافلة بالعيوب"

دوت الخليج :- وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الخميس، تحقيقات لبنانية في 4 جرائم قتل بـ"الحافلة بالعيوب"، وفق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

والقضايا الأربع هي اغتيال لقمان سليم، وجو بجاني موظف اتصالات ومصوّر عسكري، والعقيد منير بو رجيلي، ضابط جمارك متقاعد، وأنطوان داغر الرئيس السابق لوحدة الامتثال في "بنك بيبلوس".

وأفاد التقرير بأن "التحقيقات المعيبة في جرائم القتل تُذكّر بالضعف الخطير لسيادة القانون في لبنان، في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة (دون تسميتهم)".

ودعت المنظمة الحقوقية (غير حكومية مقرها نيويورك) السلطات اللبنانية إلى ضمان أن تكون التحقيقات في جرائم القتل سريعة وشاملة وحيادية، وأن تستوفي أعلى المعايير المتعلقة بالأدلة.

وأضاف: "قوى الأمن والقضاء لديها القدرات التقنية للتحقيق في جرائم القتل، لكنها تقاعست عن تحديد أي مشتبه بهم في هذه القضايا الحساسة أو إتباع خيوط تحقيق واضحة".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمانحين إلى "مراجعة المساعدات التي يقدموها إلى لبنان، لضمان عدم تمويل وحدات ضالعة في التستر على جرائم القتل والانتهاكات"، حسب التقرير ذاته.

وحتى الساعة 17:30 (ت.غ)، لم تصدر السلطات اللبنانية تعقيبا على تقرير المنظمة.

وتتهم منظمات وجمعيات محلية ودولية مرارا سلطات الأمن والقضاء في لبنان بـ"التسييس" وعدم التزام بسيادة القانون أو إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة.

وقتل لقمان سليم، الذي كان ينتقد "حزب الله" في فبراير/شباط 2021، فيما اغتيل جو بجاني برصاص مسلحين في ديسمبر/كانون أول 2020.

وعُثر على جثة منير بو رجيلي في منزله مصابا بآلة حادة في ديسمبر/كانون أول 2020، وطعن أنطوان داغر في يونيو/حزيران من العام ذاته.

المصدر : الاناضول