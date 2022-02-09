البنتاجون: مقتل زعيم داعش وجه ضربة قوية للتنظيم

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيربى- أن العملية نفذتها فقط قوات أمريكية، مشيرا الى ان تلك المجموعة (داعش) لا تزال خطيرة.

وأوضح انه لم يتغير شيء بالنسبة لتركيز الولايات المتحدة على داعش، مؤكدا أن العملية كانت ناجحة والنتيجة كانت رائعة ولكنها ليست نهاية الكفاح ضد داعش.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أعلن يوم الخميس الماضى مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمى القرشى والمكنى بـ (حجى عبد الله) خلال عملية للقوات الأمريكية فى سوريا.