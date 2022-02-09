اليابان تحل أزمة تدفق الغاز لأوروبا حال توغل روسيا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، حسب ما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، إن اليابان - وهى مستورد رئيسى للغاز الطبيعى المسال - ستوفر إمدادات كافية للاحتياجات المحلية للدول الأوروبية التى تواجه خطر انقطاع إمدادات الغاز الروسى حال توغل موسكو فى أوكرانيا.

ورجحت المصادر أن تطلب الحكومة اليابانية تعاون الشركات المشاركة فى أعمال الغاز الطبيعى المسال، بينما تواصل المناقشات حول حجم وتوقيت شحن الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا.

ونظرًا لأن حوالى 40% من واردات أوروبا من الغاز الطبيعى المسال تأتى من روسيا، فقد طلبت الولايات المتحدة من اليابان تقديم مساعدات فى هذا الصدد، لضمان استقرار إمدادات الطاقة فى المنطقة خلال فصل الشتاء.

وحذرت الولايات المتحدة من فرض عقوبات إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، وسط مخاوف متزايدة حيال أن تقيد موسكو بشكل كبير صادرات الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا انتقاما من العقوبات الغربية.

وفى اجتماع لمجلس الطاقة فى واشنطن فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى التزامهما بمعالجة المخاطر المتعلقة بإمدادات الطاقة فى الكتلة.

وأكد جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى أن روسيا لن تتردد فى استخدام إمداداتها من الطاقة إلى أوروبا "كسلاح لتحقيق مكاسب جيوسياسية" مع ارتفاع أسعار الطاقة فى جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن واشنطن تجرى مناقشات مع الحكومات والمنتجين الرئيسيين فى جميع أنحاء العالم لتعزيز إمدادات الطاقة فى جميع أنحاء أوروبا، بما فى ذلك أوكرانيا.

كما حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس الأول، بعد إجراء محادثات مع المستشار الألمانى أولاف شولتز، من وقف مشروع خط أنابيب /نورد ستريم 2/ الذى لم يتم تفعيله بعد والذى يربط ألمانيا وروسيا، حال أى اجتياح روسى لأوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كويشى هاجيودا، فى وقت سابق من شهر فبراير الجارى: "سوف ندرس ما إذا كان هناك أى شيء يمكننا القيام به دون التأثير على حياة الناس اليومية".

وفى حين أن اليابان لديها مخزون أكبر من الغاز الطبيعى المسال هذا الشتاء أكثر من الماضى، يعتقد البعض فى قطاع الطاقة أنه سيكون من الصعب توفير فائض من الغاز الطبيعى المسال خلال فبراير بسبب احتمال زيادة الطلب.

وبحسب مصادر دبلوماسية، حثت الولايات المتحدة اليابان على النظر فى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو إذا غزت القوات الروسية أوكرانيا.