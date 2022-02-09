الصين تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء ارتفاعا من 105 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 73 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 65 قبل يوم.

وسجلت الصين 24 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 46 في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك تكون الصين قد سجلت حتى يوم الثلاثاء 106634 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.