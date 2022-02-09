تحديث بيانات الإسكان housing.gov.om والذي قامت به وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في السلطنة لتحديث بيانات المسجلين بوزارة الإسكان من قبل بطلبات الحصول على قطع للأراضي السكنية للسكن العائلي بالسلطنة، حيث تم فتح باب التسجيل للمواطنين للحصول على أرض لبناء السكن المناسب للعائلة العمانية وبذلك يتحقق لهم المطلب الذي استمر في الفترة الماضية، وقد قامت الوزارة بطرح أراضي للسكن في العديد من المحافظات على أن يقوم المسجلين بالطلبات بتحديث البيانات للتأكد من الالتزام بشروط الاستحقاق.

تحديث بيانات الإسكان housing.gov.om بوابة خدمات تسجيل الأراضي السكنية في سلطنة عُمان

قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالسلطنة بفتح باب التسجيل الإلكتروني بالأعوام الماضية للحصول على قطعة أرض للسكن للعائلات في السلطنة بعدما اصبح مطلبا عاما من طبقات المجتمع والذين ازدادت أعداد أفراد الأسرة بالعائلة الواحة ويرغبوا ببناء مسكن يكون خاص بهم، وتم فتح باب التسجيل بالسنوات الماضية ولم يتم تحديد أو تخصيص تلك الأراضي، بينما أعلنت الوزارة عن تحصيص بيانات المستفيدين منذ 2015 للتسجيل بالبرنامج القومي الجديد.

وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بالسلطنة

تهدف الوزارة بالعمل الدؤوب والتطوير المستمر فيها إلى الوصول بالفرد والاسرة إلى الرضا عن أداء الوزارة والحصول على حقوقه في الوطن، حيث تتيح لكل مواطن حق التسجيل لمرة واحدة للحصول على قطعة أرض ممنوحة من الوزارة ليتم بناء المسكن الخاص بالعائلة فيها، وتقوم بوضع الشروط والمعايير الخاصة بالقبول والتسجيل كما يتم تحديث البيانات وتسجيل الوثائق المطلوبة لضمان الحصول على الأراضي وعدم تجاهل الطلب.

شروط الحصول على قطع أراضي وزارة الإسكان

يكون الفرد المسجل للحصول على قطعة الأرض من الجنسية العمانية.

لا يجب أن يكون حصل على قطعة أرض من قبل من الوزارة.

يتم قبول التسجيلات منذ عام 2015.

يقوم بتسجيل كافة البيانات بشكل صحيح.

لا يتم الالتفات للطلب المنقوص أو الذي به بيانات مضللة.

يكون طلب الأرض بالنطاق الجغرافي لسكن المواطن.