نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع توجيهي جو لاستخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2022 رابط نتائج الثانوية العامة التكميلية tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع توجيهي جو من أكثر الروابط بحثاً وأهمها بالأردن خلال الساعات الأخيرة، خاصةً بعد تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية 2022، حيث ينتظر نحو 95 ألف طالب وطالبة ممن أدوا امتحانات الدورة التكميلية لشهادة التوجيهي هذا العام، بالإضافة لآسرهم التعرف على النتيجة وتحديد مستقبله التعليمي في الدخول للجامعة والكلية التي يرغبون الالتحاق بها، وذلك لما تمثله نتائج التوجيهي التكميلي من أهمية لدي الجميع في دولة الأردن، فمن خلالها يستطيع الطالب تحسين درجاته التي حصل عليها خلال الدورة الصيفية، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” المتميز دائماً في نقل أهم الأخبار من مصادرها الرسمية، نقدم لكم الموعد الرسمي لإعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022، والموقع الإلكتروني المخصص لاستخراج النتيجة وقت صدورها.

رابط موقع توجيهي جو

الدخول على الموقع الإلكتروني “tawjihi.jo“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية 2022

أعلن الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية على تويتر و فيسبوك، بحيث يكون يوم الخميس الموافق 10/2/2022 في تمام العاشرة صباحاً، على أن يتم استخراجها إلكترونياً عبر موقع توجيهي جو برقم الجلوس، دون الحاجة للذهاب للمدارس منعاً للتزاحم وحفاظاً على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا.

نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022

عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحانات التوجيهي التكميلي 2022، بدأ البحث عن موعد إعلان النتيجة وطريقة استخراجها.

وقد أوضحنا لمتابعينا الكرام خلال السطور السابقة الموعد ورابط استخراج النتيجة.

ونؤكد على أن وزارة التربية الأردنية تهتم بحصول كل طالب على حقه في الدرجات.

لذلك تمت متابعة مستمرة لعمليات التصحيح ورصد الدرجات.

مع مراعاة الوضع الاستثنائي الذي مر به الطلاب خلال العام الدراسي بسبب فيروس كورونا.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

تهيب وزارة التربية والتعليم الأردنية بضرورة التعرف على أخبار الوزارة من موقعها الإلكتروني الرسمي.

حيث يقوم موقع وزارة التربية الأردنية بإعلان أهم الأخبار التي تخص العملية التعليمية بكافة مراحلها.

ويقدم الموقع كل ما يخص النتائج وعلى رأسها نتائج شهادة الثانوية العامة الأردنية، فمن خلاله يستطيع الطالب أو ولي الأمر الدخول على رابط إعلان نتائج الدورة التكميلية للتوجيهي.