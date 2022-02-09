نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022/2021 “الثانوية العامة الأردنية” برقم الجلوس tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2021، ساعات قليلة تفصلنا عن تفعيله حتى يستطيع الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدورة التكميلية، والتي تم الانتهاء من كافة مراحل تصحيحها من قبل المختصين في وزارة التربية والتعليم في المملكة، ونحن من خلال موقعكم “ثقفني” سنقدم لكم رابط الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة، ونشرح لكم خطوات البحث عن النتائج بصورة مبسطة، حتى يتمكن جميع الطلبة من أستخراج نتائجهم بسهولة، وفيما يلي تفاصيل النتائج وألية أستخراج النتيجة.

موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، أن نتائج الشهادة الثانوية العامة سوف تعلن يوم الخميس الموافق 2022/02/10 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبعدها يمكن للطلبة الدخول على موقع الوزارة، والاستعلام الإلكتروني عن النتيجة بإتباع الخطوات التالية.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة moe.gov.jo.

أو الدخول على موقع نتائج التوجيهي المباشر tawjihi.jo.

تسجيل البيانات المطلوبة “الاسم، رقم الجلوس”.

النقر على بحث.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة الأردنية

أرقام وأحصائيات عن الشهادة الثانوية الأردنية

عدد طلاب الدورة التكميلية المسجلين بلغ 95 ألف طالب وطالبة. يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية الأردنية 44 ألف و434 طالب. عدد طلاب الشعبة العلمية في التوجيهي التكميلي يبلغ 36 ألف و340 طالب وطالبة. عدد طلاب فرع الإدارة المعلوماتية 402 طالب وطالبة، فرع التعليم الصحي 50، الفرع الشرعي 136 طالب وطالبة. أنطلق ماراثون الامتحانات يوم الخميس الموافق 2021/12/31 وأنتهي يوم 2022/01/22.

موقع نتائج التوجيهي التكميلي الأردن

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردني السيد / أحمد المساعفة، قد أكد في تصريح له أن نتائج الدورة التكميلية ممتازة بالمقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما خفف القلق والتوتر عند الطلاب المترقبين لمعرفة نتائجهم وخلال الساعات القادمة، سوف يتم تفعيل رابط الاستعلام أمام الطلاب.

موعد بدأ الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الوزارة أنها تتابع بكل دقة الوضع الصحي في البلاد ومنحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنها حتى اللحظة لا يوجد أي تغير في الموعد المحدد سابقاً، وهو يوم 2022/02/20 وفي حالة رأت الحكومة أي داعي لتغير هذا الموعد سنخبر به الطلاب على الفور، لأن صحة الطلاب أولوية للحكومة الأردنية.