نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الثانوية العامة 2021 الأردن “التوجيهي التكميلي” tawjihi.jo و رابط وزارة التربية الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن تفعيل موقع نتائج الثانوية العامة 2021 الأردن، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن يوم الخميس 2022/02/10 هو الموعد الرسمي لإعلان النتائج، عبر رابط الوزارة الجديد والمحدث لأستقبل الطلاب عليه لينهي وزير التربية والتعليم الأردني / وجيه عويس، حالة القلق والتوتر التي تنتاب قرابة 100 ألف طالب وطالبة في جميع أفرع الشهادة الثانوية العامة الدورة التكميلية 2022/2021، وفيما يلي طريقة أستخراج النتائج إلكترونياً.

عداد تنازلي لموعد التوجيهي 2021 الدورة التكميلية

موقع نتائج الثانوية العامة 2021 الأردن

أدخل على رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي moe.gov.jo. أو الرابط المباشر الخاص بنتائج التوجيهي tawjihi.jo. حدد نتائج التوجيهي. سجل البيانات الشخصية المطلوبة. أنقر بحث وسوف تظهر تفاصيل النتائج.

رابط نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية

كان السيد / أحمد المساعفة ، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردني، قد صرح بأن المؤشرات لنتائج التوجيهي ممتازة وأفضل من الأعوام السابقة، وأشار إلي أن وزير التربية والتعليم قد أعطى أوامره للجان التصحيح أن تكون في صف الطلاب أثناء التصحيح، وشدد على دقة عملية المراجعة في رصد الدرجات حتى يضمن أن كل طالب حصل على درجته الفعلية.

رابط موقع tawjihi.jo

دعت الوزارة الطلاب إلي الاستعلام الإلكتروني عن النتائج، عبر المواقع الرسمية المعتمدة وهي موقع الوزارة وموقع tawjihi.jo الذي أنشأته الوزارة خصيصاً لنتائج الشهادة الثانوية العامة، يأتي هذا في ظل سياسة الوزارة في التحول الرقمي في كل مراحل التعليم.

رابط موقع نتائج الثانوية العامة 2021 الأردن

يبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة الأردنية نحو 95000 طالب وطالبة.

مقسمين على عدة أقسام القسم الأدبي يبلغ عدد 44434 طالب، القسم العلمي يبلغ 36340 طالب.

طلاب الدراسات الخاصة في فرع الإدارة المعلوماتية 402 طالب، طلاب فرع التعليم الصحي 50 الفرع الشرعي 136 طالب.

نتائج التوجيهي التكميلي 2022/2021

تترقب الطلاب رفع النتائج لكي يستطيعوا الدخول ومعرفة النتائج، التي يتم على أثارها تحديد الكلية والجامعة التي سيلتحقون بها، وتعتبر شهادة الثانوية من أهم الشهادات التي تفرق في حياة الطالب العلمية، لذا فتجد جميع الأسر والبيوت في المملكة التي لها أبناء في التوجيهي، مترقبين لحظة رفع النتيجة لمعرفة النتائج.