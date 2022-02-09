إيران تكشف عن صاروخ مداه 1450 كيلومترا

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية أن إيران كشفت عن صاروخ باليستي جديد يصل مداه إلى 1450 كيلومترا.
وأضافت الوكالة أن الكشف عن الصاروخ الجديد بعيد المدى، الذي أطلق عليه اسم "خيبارشكان" وتعني "مدمر القلعة"، تم خلال زيارة قام بها قادة كبار في الجيش الإيراني لقواعد صواريخ تابعة للحرس الثوري.
ووصفت الوكالة الصاروخ الباليستي بعيد المدى بأنه من "الجيل الثالث" وأنه بالغ الدقة، وقالت إن الحرس الثوري الإيراني قام بتطويره محليا.
وأوضحت أن الصاروخ الجديد يعمل بالوقود الصلب، وأنه قادر على اختراق الدروع الصاروخية بقدرة عالية على المناورة أثناء مرحلة الهبوط.
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