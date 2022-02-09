نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الجلوس نتائج التوجيهي التكميلي 2022 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 برقم الجلوس سيكون خلال ساعات قليلة، بعد إعلان موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد تفعيل رابط نتائج الدورة التكميلية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، وانتهاء فترات وحالة الترقب والشائعات حول ظهور النتيجة في هذا الموعد أو اليوم، سوف نضع لكم الرابط الرسمي الذي منه يمكن الاستعلام برقم الجلوس وتاريخ الميلاد عن الدرجات في المواد التي تم أداء الامتحانات بهاء خلال فترة الاختبارات الماضية.

موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2022

قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن يكون موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي للطلاب والطالبات من ادو الامتحانات في اختبارات الدورة التكميلية للعام الدراسي 2022، في صباح يوم غداً الخميس الموافق 10 من شهر فبراير 2022، على أن يكون الموعد الرسمي لإعلان النتائج عند الساعة العاشر من صباح هذا اليوم، وذلك على حسب ما صرح به مدير إدارة الاختبارات والامتحانات بوزارة التربية محمد كنانة لوسائل الإعلام الأردنية الرسمية.

رابط نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2022

تحدث عدد من المسئولين في التربية والتعليم عن الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة للنتائج في الدورة التكميلية، وعكفت اللجان المعنية على عملية الرصد والتدقيق والمطابقة للنتائج في اختبارات الدورة التكميلية 2022 تمهيداً لإعلان النتيجة بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية يوم الخميس 10 فبراير، وذلك على حسب الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

خدمة الاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة التكميلية

الضغط على رابط نتائج التوجيهي

تسجيل رقم الجلوس وتاريخ الميلاد في المكان المخصص لذلك

الضغط على استعلام

ظهور إشعار النتيجة بالدرجات والمجموع.

سنرصد لكم خلال الساعات القادمة ما يصدر من تصريحات رسمية عن المسئولين حول نسب النجاح التي تم تحقيقها لطلاب الشعبة العلمية وكذلك الشعبة الأدبية وعدد الممتحنين والتي تتجاوز 94 ألف طالب وطالبة، وذبك من خلال الإحصائيات التي ستنشرها الوزارة، في حالة عقد مؤتمر صحفي لوزير التربية أو من خلال خدماتها الإعلامية عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتم نقل الخبر عن مصدره الرسمي بدون زيادة او تحريف، نظراً لمدى الحالة التي يكون عليها الطلاب وأولياء الأمور في انتظار ظهور النتائج.