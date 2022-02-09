أصنعي بنفسك في البيت بسكويت الزبده ناعم ودايب زي الجاهز في المحلات

طريقة عمل بسكويت الزبده الناعم، بسكويت الزبدة من الحلويات اللذيذة السهلة في التحضير، ومكوناته سهلة وبسيطة بالإضافة إلى أنه وجبة مفضلة لدى الكثيرين، لأن له نكهة لذيذة فتظهر الزبدة أثناء تناوله وتعطيه طعم رائع ورائحة شهية، المميز فيه أنه يقدم بجانب الشاي أو القهوة ويمكن أيضاً تقديمه بمفرده وتناوله في أي وقت طوال اليوم لأنه خفيف وهش.

طريقة عمل بسكويت الزبده الناعم

المكونات:

مقدار ٢٠٠ جرام زبدة.

كوب سكر.

بيضة.

نصف ملعقة فانيليا صغيرة.

كوبان ونصف دقيق.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

عصير ليمونة.

نصف كوب حليب بودر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة ونخفقها بمضرب كهربي. ثم نضيف السكر ونخلطه بالزبدة لمدة خمس دقائق ليتكون خليط كريمي. نضيف بعد ذلك: البيضة، الفانيليا، الليمون ونخلطهم معاً جيداً. ثم نضيف الدقيق والبيكنج باودر ونخلط المكونات جيدًا مع بعضها. وبعد ذلك نضيف الحليب ونخفق جيداً لنحصل على قوام متماسك. نضع الخليط في أداة التشكيل ليكون دوائر، ونضعها في صينية الفرن المدهونة بالزيت في فرن مسخن سابقاً على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة عشر دقائق. نخرج الصينية من الفرن ونترك البسكويت ليبرد ثم يقدم بألف هنا وشفا.

خطوات تجهيز بسكويت الزبدة الفاخر

المكونات:

مقدار ١٢٥ جرام زبدة.

نصف كوب سمر.

نصف ملعقة فانيليا صغيرة.

بيضة واحدة.

كوبان طحين.

ملعقة مسحوق خبز صغيرة.

ملعقة حليب كبيرة.

ملعقتان كبيرتان مسحوق من السكر الناعم.

خطوات التحضير: