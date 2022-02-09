الجيش اليمنى ينفذ هجوما مضادا على مواقع الحوثيين بالجوف

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المصادر، وفقا لقناة اليمن الإخبارية اليوم الأربعاء، أن جماعة الحوثى، نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاث هجمات متتابعة، فى محاولة لاختراق تحصينات الجيش والمقاومة فى منطقة لعيرف.

وأضافت أن الحوثيين خسروا عددا من عناصرهم فى الهجوم، ثم نفذت قوات شرعية هجوماً مضاداً تمكنت من خلاله من الوصول إلى أطراف جبل لقشع والسيطرة على مواقع متقدمة، بالتزامن مع مكاسب عسكرية جديدة فى وادى الجفرة.

وفى جبهة الكسارة، استهدفت مدفعية الجيش طقمين عسكريين للعناصر الحوثية أدت لمقتل جميع من كانوا على متنهما.. كما استهدفت غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات عسكرية وأهدافا ثابتة للحوثيين فى مواقع متفرقة على امتداد الجبهة من شرق الجوف حتى غرب مأرب، كبدت العناصر الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة.