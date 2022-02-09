هيئة الدفاع عن بلعيد تكشف تورط الغنوشى فى الاعتداء على أمن الدولة

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد والبراهمى، عن وجود وثائق تؤكد تورط رئيس حركة "النهضة" الإخوانية بتونس، راشد الغنوشى، بالتخابر مع جهات أجنبية والاعتداء على أمن الدولة التونسية.





وقالت هيئة الدفاع، إن السلطة القضائية بتونس لا تملك أدوات القرار والاستقلال، مضيفة أن القاضى ووكيل الجمهورية المحسوب على حركة النهضة بشير العكرمى ارتكب جرائم بتورطه بملف الاغتيالات بتونس، كما أنه متورط بعلاقة بالجهاز السرى للغنوشى، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيد شكرى بلعيد عقدت اليوم الأربعاء، ندوة صحفية تحت عنوان "الجهاز السرى المالى لراشد الغنوشى والسقوط المدوى للحماية القضائية".

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد التقى أمس الثلاثاء، صالح بلعيد، والد الشهيد شكرى بلعيد، وأخيه عبد المجيد بقصر قرطاج.

وذكرت الرئاسة التونسية، فى بيان، أن اللقاء تطرق إلى ملف كشف حقيقة اغتيال الشهيد شكرى بلعيد، ومحاسبة المتورطين، فى إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واحترام استقلالية القضاء.