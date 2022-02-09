إضراب شامل فى مدن فلسطينية بالضفة حدادا على أرواح قتلى نابلس

جدة - نرمين السيد - عم الإضراب الشامل عدة مدن فلسطينية فى الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوات وجهتها قوى وفعاليات وطنية وشبابية، حدادا على أرواح قتلى نابلس الثلاثة، الذين قتلتهم قوة خاصة إسرائيلية أمس الثلاثاء.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حالة من الشلل ضربت المرافق والمحال والمصالح التجارية فى مدن رام الله والبيرة ونابلس وجنين وطولكرم، مؤكدة إعلان الحداد على أرواح الفلسطينيين الثلاثة. وأكدت القوى والفعاليات الفلسطينية -فى بيانات صادرة عنها- ضرورة تعزيز التلاحم الوطنى والشعبى لمواجهة إرهاب الاحتلال ومستوطنيه، مطالبة المجتمع الدولى بالتحرك لحماية الشعب الفلسطينى بما ينص عليه القانون الدولي. وكانت قوات خاصة إسرائيلية قد اقتحمت أمس حى المخفية بمدينة نابلس، وأطلقت النار بكثافة صوب مركبة يستقلها 4 فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل 3 منهم واعتقال الرابع.

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