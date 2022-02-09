رابط نتائج التوجيهي للثانوية العامة الاردن 2022 بالخطوات الآن

رابط نتائج التوجيهي للثانوية العامة الاردن 2022 م حيث صرحت وزارة التربية والتعليم الاردنية بان سيتم ظهور نتيجة التوجيهي التكميلي للعام الدراسي ٢٠٢٢م، في الميعاد الذي تنبة علي تحديدة من قبل اثناء قيام جميع التلاميذ والتلميذات بالامتحانات التكميلي بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة واعطاء الدرجات، وتم الاقبال الزائد لدى الكثير من الطلاب الممتحنين واولياء الامور بالبحث عن النتيجة و الأستعلام عنها برقم الجلوس الخاص لكل الطلاب والطالبات الممتحنين، عبر الموقع الخاص بالتوجيهي لنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي ٢٠٢٢م

يتابع جميع التلاميذ والتلميذات الذين ادوا الاختبارات والامتحانات في التوجيهي التكميلي الثانوية العامة الاردنية ٢٠٢٢م ظهور النتيجة وهم علي امل وعزيمة بأنهم قد قاموا بأدائهم الجيد في حل الامتحانات لنجاحهم وتفوقهم، وقد خصصت وزارة التربية والتعليم الاردنية موقع التوجيهي للاعلان علي ظهور جميع نتائج الامتحانات لكل من امتحانه في امتحانات التوجيهي، ليكون البحث والاستعلام ومعرفة النتيجة علي النحو التالي:

اولا البحث في محرك جوجل يتم الدخول علي موقع نتائج التوجيهي التكميلي tawjihi.jo. القيام بالنقر علي الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي ٢٠٢٢م. يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة. علينا بتسجيل كافة البيانات المطلوبة لجميع الطلاب والطالبات. ثم نضغط علي استعلام النتيجة

متي موعد نتائج التوجيهي التكميلي ٢٠٢٢م

اصدرات وزارة التربية والتعليم الاردنية الانتهاء من اتمام عملية تصحيح اوراق اجابات الامتحانات الخاصة لجميع الدارسين الثانوية العامة التكميلية ٢٠٢٢م، التي من قبل قد تم تحديد موعد الامتحانات والاختبارات الخاصة بها في يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م الماضي واستمرات الامتحانات حتي تم الانتهاء منها يوم ٢٢ يناير ٢٠٢٢م، في حالة وجود جائحة فيروس كورونا المستجد وقد تم اتخاذ الازم وعمل الاجراءات الاحتزارية للحفاظ علي الجميع للخوف من تفشي الفيروس المرضي ،وكان عدد الممتحنين يقدر بحوالي ٩٥ ألف طالب وطالبة في جميع محافظات دولة الاردن، ومن المعروف أنه قد تم تحديد موعد للاعلان وظهور نتيجة التوجيهي التكميلي للثانوية العامة الاردنية عام ٢٠٢٢م يوم الخميس الموافق ١٠/٢/٢٠٢٢م بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم عبر الموقع الرسمي التوجيهي tawjihi.jo.

وصلنا لختام رابط نتائج التوجيهي للثانوية العامة الاردن 2022 م.