البنتاجون: الحوثيون نفذوا 400 هجوم عبر الحدود اليمنية حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيربى، أن: "قاعدة الظفرة التى تضم أمريكيين فى أبو ظبى تعرضت لهجومين، كما أن شعبى السعودية والإمارات يتعرضان لهجمات". وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت سابقا بمحاسبة الجماعة الحوثية، التى أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مطار أبوظبي، والذى أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

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