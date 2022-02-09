«المحامين العرب» يدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلى لفلسطينيين بنابلس

جدة - نرمين السيد - وقال بنعيسى فى بيان له اليوم إن أجندة الاغتيالات التى ينفذها الاحتلال الإسرائيلى بدم بارد، دليل على أنه كيان مارق على القانون الدولى ينفذ سياسة إرهابية متعطشة لإزهاق الأرواح وإسالة الدماء ضد أصحاب الأرض.

وطالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة تلك العملية الإرهابية ومحاسبة منفذيها، مؤكدا موقف الاتحاد الثابت والدائم الداعم للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة حتى يتحرر أخر شبر من أرضه المحتلة.