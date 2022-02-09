الصحة التونسية: تطعيم 3926 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وأضافت "الصحة التونسية" فى بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالى الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضى، بلغ 6 ملايين و278 ألفا و773 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و626 ألفا و743 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و652 ألفا و30 شخصا بجرعة واحدة.
وأضافت أن إجمالى الجرعات المقدمة منذ مارس الماضى بلغ 12 مليونا و829 ألفا و466 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.
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