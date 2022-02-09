أمريكا تطلب من الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها لحل الأزمة الإنسانية باليمن

جدة - نرمين السيد - وأكد المبعوث الأمريكى لليمن، ليندركينج، على استمرار واشنطن فى العمل من أجل تحقيق حوار وتوافق يقوده اليمنيون بمساعدة المجموعات الدولية.
وكان المبعوث الأمربكى لليمن قد ذكر سابقا خلال جولته الأخيرة إلى منطقة الخليج العربي، أنه لا بديل عن الحوار والتفاوض للوصول إلى حل للأزمة اليمنية التى بلغت عامها السابع ولا مكان لأى حلول عسكرية للأزمة.
وأكد المسؤولون الأمريكيون مرارا أن الاعتداءات التى يقودها الحوثيون لا تؤدى إلا لمزيد من المعاناة والتوتر فى بلد يسير باتجاه أزمة إنسانية قاتلة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكية، فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد قدمت 806 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لليمن منذ بداية العام المالى 2021، كما قدمت أيضا أكثر من أربعة مليارات دولار بشكل إجمالى للتخفيف من معاناة الشعب اليمنى منذ بدء الأزمة الحالية فى أواخر عام 2014.
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