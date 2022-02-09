غدا .. رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبى يزور أوكرانيا لبحث سبل حل الأزمة

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يلتقى الوزير راو مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ووزير الخارجية دميترو كوليبا ونائب رئيس الوزراء ووزيرة إعادة دمج الأراضى المحتلة مؤقتا فى أوكرانيا إيرينا فيريشوك، لافتا إلى أن المحادثات ستركز على التطورات الحالية فى أوكرانيا وخطوات المساهمة فى خفض التصعيد وحل الأزمة فى البلاد وحولها ودعم التعاون بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبى وأوكرانيا.
وأشار البيان إلى أن الوزير راو سيزور بعد غد الجمعة شرق أوكرانيا لمراقبة الوضع الأمنى والإنسانى فى المناطق المتضررة من النزاع.
على جانب آخر، قال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، إن الحكومة قررت منح 2.5 مليون يورو إلى المنظمات غير الحكومية فى أوكرانيا والتى تعمل على تخفيف أزمة الوضع الإنسانى فى البلاد.
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