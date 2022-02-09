نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 خلال ساعات نتائج الثانوية العامة التكميلية tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022، من أهم كلمات البحث حالياً عبر مؤشر البحث العالمي جوجل، حيث أعلن السيد الدكتور وجيه موسي عويس، وزير التربية والتعليم الأردني عن أنه تقرر إعلان نتائج الثانوية العامة التكميلية 2022، يوم الخميس الموافق 10 فبراير الجاري في تمام الساعة 10,00 صباحاً بتوقيت الأردن، على أن يتم التعرف عليها إلكترونياً من خلال موقع توجيهي جو برقم الجلوس، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث لمعرفة طريقة استخراج النتيجة بالخطوات، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم الرابط الرسمي لاستخراج النتيجة دون الحاجة للذهاب للمدارس، وقد أكدت مصادر بوزارة التربية على عدم القلق من النتائج فالنتيجة جيدة.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “moe.gov.jo“.

أو الدخول المباشر على رابط “tawjihi.jo“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

استخراج نتائج شهادة الثانوية العامة التكميلية 2022

خلال ساعات تكون نتائج شهادة التوجيهي الدورة التكميلية 2022 متاحة للجميع، فقد تم تحديد الموعد الرسمي الذي لا يفصلنا عنه غير ساعات، فعقب إعلان وزير التربية للنتائج في العاشرة صباح الخميس 10/2/2022، بالمؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر الوزارة وبحضور وسائل الإعلام، لعرض تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح العامة وأسماء الأوائل، تكون النتائج موجودة على الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة من خلال موقعها الرسمي على تويتر، وقد أوضحناه وبينا خطوات الدخول والتعرف على النتيجة خلال السطور السابقة.

نتائج توجيهي الدورة التكميلية 2022

تُعد نتائج شهادة التوجيهي الدورة التكميلية، من أهم النتائج التي يتم البحث عنها في مثل هذا التوقيت من كل عام.

حيث تمثل نسبة كبيرة من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالدورة العادية الصيفية.

أو الراغبين في رفع معدلاتهم للتمكن من الدخول للكلية والجامعة التي يريدونها.

فقد تمت الامتحانات وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، وقامت وزارة التربية والتعليم باتخاذ العديد من الإجراءات لسلامة الجميع من العدوي، كما حرصت الوزارة على مراعاة هذا الظرف خلال عمليات التصحيح، وعقب إعلان النتيجة سيكون البحث عن رابط التقديم للجامعات الأردنية هو الأكثر بحثاً خلال الأسبوع القادم، حيث سيكون التقديم من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد وتسجيل الرغبات حسب المتاح على الموقع.