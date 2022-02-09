اشتري كل مستلزمات المنزل من هايبر بنده بالسعودية بنصف الثمن العرض ساري حتى 15 فبراير 2022

إستطاع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية وفي فترة وجيزة أن يكون من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة وحرص على توفير كل ما يلزم لعملائه و تخفيضات وخصومات هائلة بنسبة تصل إلى 50 ٪ على جميع المستلزمات المعيشية الضرورية للمستهلك، فهو يعمل بكل احترافية لتوفير إلى عملاء أفضل خدمه وبأقل سعر إليكم العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالسعودية بالتفصيل.

عروض وخصومات هايبر بنده على المنظفات :

متاح سائل غسيل الصحون بالليمون سنوفا (1لتر) 1+1، اشتري واحده وأحصل على الثانية هدية مجانية سعره قبل العرض 23.90 ريال سعودي و داخل العرض 11.95 ريال سعودي.

متواجد سائل غسيل الصحون كلاسيك لوكس صن لايت (750 مل) لا يؤثر على نعومة الأيدي (1+2) اشتري 2 وعليهم 1 هدية مجاناً سعره قبل العرض 29.85 ريال سعودي و داخل العرض 19.90 ريال سعودي.

متواجد سائل غسيل صحون موبي(1لتر) (1+2) سعره قبل العرض 29.25 ريال سعودي و داخل العرض 19.50 ريال سعودي.

سائل غسيل الصحون بريل (١ لتر) /(١ لتر) +٥٠٠ مل، بادر بالحصول على العرض سعره قبل العرض 15.95 ريال سعودي و داخل العرض 12.95 ريال سعودي.

أقراص تنظيف بالليمون فينيش (١٦/٢٠قرص)/ جل الاصلي(٦٥٠مل)/ مسحوق غسيل الصحون(١ لتر) سعره قبل العرض 49.95 ريال سعودي و داخل العرض 29.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية :

صدور دجاج (٤٥٠ جرام) إنتاج ساديا، سعره قبل العرض 16.95 ريال سعودي و داخل العرض 11.95 ريال سعودي.

برجر بقري (1 كجم) مقدم من شركة ساديا عالي الجودة سعره قبل العرض 31.95 ريال سعودي و داخل العرض 20.95 ريال سعودي.

أجنحة دجاج ساديا (٩٠٠ جرام) سعره قبل العرض 15.95 ريال سعودي وداخل العرض 11.95 ريال سعودي.

دجاج بدون عظم ساديا(٢.٥ كجم) لعمل اشهى مشوية، سعره قبل العرض 68.95 ريال سعودي وداخل العرض 49.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده في قسم الجبن والألبان: