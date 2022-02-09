أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي الصحفي توفيق الشرعبي بوفاة خاله

أمين عام المؤتمر يعزي الصحفي توفيق الشرعبي بوفاة خاله
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الكاتب الصحفي/ توفيق عثمان الشرعبي، مدير تحرير صحيفة الميثاق (الناطقة بإسم المؤتمر الشعبي العام) وإلى أولاد الفقيد وكافة أفراد الأسرة ، وذلك بوفاة خاله الشيخ مهيوب صالح الطيار، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وعبّر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب.
سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
أسرة تحرير ( الميثاق والمؤتمرنت) تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة للزميل توفيق عثمان الشرعبي، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. " إنا لله وإنا اليه راجعون"
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