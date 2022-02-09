"معالج" باكستاني زرع مسماراً في رأس امرأة حامل لكي تنجب صبيا

لجأت امرأة حامل في باكستان إلى مستشفى بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها "معالج" أكد لها أن هذه الطريقة تضمن إنجاب مولود ذكر، بحسب ما أفادت مصادر طبية، يوم الأربعاء.

وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة في المستشفى، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها.

وأشار إلى أنها "كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيراً". وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة خمسة سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة الباكستانية الحامل إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة.

ويكثر من يوصفون بالمعالجين التقليديين في باكستان، وسط تحذيرات طبية من بعض الوصفات التي يقدمونها للناس.

وغالباً ما يُنظر إلى إنجاب مولود ذكر على أنه فأل خير في جنوب آسيا، إذ يُعتقد أنه أكثر قدرة من الفتاة على مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي.

وتسعى الشرطة الباكستانية في الوقت الحالي إلى استجواب المرأة، وقال قائد شرطة بيشاور عباس احسان لوكالة فرانس برس "سنقبض على المشعوذ قريبا".