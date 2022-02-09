الاتحاد الأوروبى يجدد تضامنه مع شعب بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، بمناسبة مرور 18 شهرا على الانتخابات التى جرت فى بيلاروسيا يوم 9 أغسطس 2020، واعتبرها الاتحاد الأوروبى مزورة.
وذكر البيان، أنه بعد مرور عام ونصف على هذه الانتخابات، يواصل نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فى بيلاروسيا انتهاكاته لحقوق الإنسان ضد جميع شرائح المجتمع البيلاروسى، كما تعرض العديد من المعتقلين لسوء المعاملة، وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة فى محاكمات سياسية أجريت خلف أبواب مغلقة.
وجدد الاتحاد الأوروبى المطالبة بالإفراج الفورى عن المعتقلين، مؤكدا أنه يقف إلى جانب شعب بيلاروسيا فى سعيه إلى مستقبل آمن وسيد وديمقراطى ومزدهر.
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