اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تجتمع فى مدينة سرت الليبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن جدول أعمال اجتماع اللجنة يشمل بحث سبل استدامة حفظ الأمن والسلام فى ليبيا، ودراسة وضع آليات ناجحة لإخراج "المرتزقة" والقوات الداعمة لها بشكل نهائى، فضلا عن مناقشة ما يستجد من أعمال ونقاط تسهم فى التقارب العسكرى الليبى، والتصالح المجتمعى بمختلف ربوع الوطن لتحقيق السيادة الوطنية والاستقرار.

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