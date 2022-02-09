أعرف موعد نتائج التكميلي 2022 || إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “الامتحان التكميلي” برقم الجلوس

موعد نتائج التكميلي 2022، تشتعل محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية من جانب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور من أجل الاستعلام عن موعد نتائج التكميلي 2022، وذلك حيث اقترب الموعد الرسمي الخاص بظهور النتائج حسبما أشارت وزارة التربية والتعليم الأردنية حيث كان جميع الطلبة والطالبات قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم وينتظرون ظهور النتائج من أجل الاطمئنان على مستوياتهم الدراسية في هذا العام الدراسي، ولذلك فما زال البحث قائم بشكل كبير جدًا من أجل الاستعلام عن الموعد الخاص بظهور هذه النتائج والرابط والخطوات اللازمة للاستعلام عنها بشكل رسمي، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري المميز كل التفاصيل الخاصة بالإعلان عن النتائج الخاصة بالتوجيهي التكميلي في الأردن.

موعد نتائج التكميلي 2022

وفي ظل البحث المستمر والمتزايد من جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عن موعد نتائج التكميلي 2022 والتي من المقرر أن تظهر في خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن أن النتائج ستظهر بشكل رسمي في يوم غد الخميس الموافق التاسع 9 من شهر فبراير من عام 2022 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك حيث كانت الوزارة قد انتهت من جميع أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات وكذلك أعمال مراجعة الأوراق وسيتم رفع النتائج بشكل رسمي عبر موقع الوزارة الإلكتروني صباح غدًا حتى يتمكن كل الطلبة والطالبات من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم.

رابط نتائج التكميلي 2022 الأردن

وبعدما تعرفنا على موعد نتائج التكميلي 2022 نتعرف سويًا الآن على الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج الخاصة بجميع الطلبة والطالبات حيث أشارت الوزارة أنها قامت بتخصيص رابط إلكتروني لجميع الطلبة والطالبات يمكنهم من خلاله الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم وذلك عن طريق الخطوات التالية:-