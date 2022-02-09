مصر .. تسجيل مليون مولود جديد خلال أسبوع

مصر .. تسجيل مليون مولود جديد خلال أسبوعرصدت الساعة السكانية في مصر وصول إجمالي عدد سكان مصر يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، إلى 102 مليون و959 ألفًا و361 نسمة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان بمصر في جميع المحافظات إلى 103 ملايين، خلال أسبوع على الأكثر، حيث أن متوسط مواليد اليوم الواحد يتراوح من 7 الى 8 آلاف نسمة.

مليون مولود جديد في 223 يوم

وعندما يبلغ عدد سكان مصر 103 مليون نسمة الأسبوع المقبل، فإن المليون مولود الجدد سيكونوا قد تم تسجيلهم خلال 7 أشهر وأسبوع في الفترة من 5 يوليو إلى 15 فبراير، حيث أن عدد سكان مصر سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو 2021 .

القاهرة تتصدر زيادة السكان

وكشفت الساعة السكانية عن عدد سكان المحافظات اليوم، معلنة أن عدد السكان في العاصمة بلغ نحو 10 ملايين و101 ألفا و973 نسمة، ثم الجيزة 9 ملايين و331 ألفا و312 نسمة، وفي الترتيب الثالث من حيث عدد السكان حلت محافظة الشرقية وسجل عدد سكانها 7 ملايين و756 ألفا و665 نسمات.

ورصدت الساعة السكانية ، عدد سكان محافظات الوجهين البحري والقبلي في صعيد مصر على النحو التالي :

- الدقهلية وبلغ عدد سكانها، 6 ملايين و940 ألفا و670 نسمة.

- البحيرة، ووصل عدد سكانها 6 ملايين و738 ألفا و143 نسمة.

- المنيا وسجل عدد سكانها، 6 ملايين و145 ألفا و573نسمات.

- القليوبية ووارتفع عدد سكانها إلى 6 ملايين و29 ألفا و254 نسمة.

- الإسكندرية، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و459 ألفًا و877 نسمة.

- سوهاج وسجل عدد سكانها 5 ملايين و471 ألفا و334 نسمة.

- الغربية وارتفع عدد سكانها إلى 5 ملايين و562 ألفا و799نسمة.

جدير بالذكر ان الساعة السكانية، مرتبطة بشبكة الكترونية في وزارة الصحة لتسجيل اعداد المواليد والوفيات لحظيا على مدار الـ24 ساعة يوميا.

(الوطن المصرية)

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أضرار خطيرة يسببها استخدام الهاتف لفترات طويلة يوميا

أصبح استخدام الهاتف المحمول خلال السنوات الأخيرة الماضية شيئا مهما وضروريا، فلم يعد هناك قدرة على الاستغناء عن استخدامه، خصوصا بعد ظهور الأنواع الحديثة منه، والتي تمكن الشخص من استخدام شبكات الإنترنت بسهولة من خلاله، حتى أصبح هناك إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعلهم يستخدمونه لساعات طويلة بشكل يومي.

وعلى الرغم من أن الهاتف المحمول جعل من الحياة أكثر سهولة، إذ يستطيع المستخدمون التواصل مع بعضهم البعض بشكل أفضل، كما أنه يعطيهم الفرصة لإنهاء أعمالهم الخاصة بهم بسهولة، إلا أن هناك أضرار كبيرة تلحق بالمستخدم عند استخدامه لفترات طويلة من الزمن، وهذا ما أوضحه دكتور أحمد عبد العزيز، استشاري أمراض المخ والأعصاب، وفق مانقلت صحيفة الوطن المصرية ، وجاءت تلك الأضرار كالتالي:

أضرار استخدام الهاتف لفترات طويلة

قال عبد العزيز، إن هناك عدد من الأضرار التي تؤثر على حياة مستخدم الهاتف المحمول لساعات طويلة على مدار اليوم، وتتمثل تلك الأضرار في التالي:

- يعمل النظر لفترات طويلة للهاتف المحمول على إجهاد عضلات الرقبة كثيرا، ما يجعل المستخدم عرضة للإصابة بمتلازمة النصف العنقي.

- استخدام الهاتف لفترات طويلة قبل النوم والنظر إليه كثيرا، يؤثر على صحة الأعصاب المسئولة عن الاستغراق في النوم العميق، نتيجة لتعرض العين للكثير من الضوء، ما يجعل المستخدم يعاني من الأرق.

- يعد النظر لفترات طويلة للهاتف المحمول من أكثر المشكلات التي تؤثر على قرنية العين، ما يؤثر بالتبعية على رؤية المستخدم، وتجعل نظره يميل إلى الضعف باستمرار.

- أصبح من السهل انتقال الجراثيم والميكروبات للأشخاص، نتيجة لانتقال الهاتف المحمول بين الأيدي والأخرى بسهولة، وخصوصا بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على فقد المصاب بفيروس كورونا للتركيز، لذلك يجب على المستخدم أن ينظف الهاتف باستمرار من الجراثيم المتراكمة عليه.

