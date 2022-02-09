إصابة ملك إسبانيا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - كان ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته الملكة دونيا ليتيزيا أجريا زيارة رسمية إلى النمسا، نهاية الشهر الماضي، حيث كان فى استقبالهم الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج، وعدد من أعضاء الحكومة.

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