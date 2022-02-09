إصابة ملك إسبانيا بفيروس كورونا

قال القصر الملكي في إسبانيا، الأربعاء، إن فحوصات الملك فيليبي أثبتت إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور أعراض خفيفة عليه أثناء الليل، مضيفا أنه سيخضع للعزل لسبعة أيام.

وأضاف القصر الملكي، في البيان، أن “الحالة الصحية العامة لصاحب الجلالة جيدة، وسيواصل أنشطته من مقر إقامته”.

وأشار البيان إلى أنه لم تظهر أي أعراض على زوجته الملكة ليتيثيا، ولا ابنتهما الأميرة صوفيا.