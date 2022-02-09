نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالعراق للعام الدراسي 2021 – 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالعراق للعام الدراسي 2021 – 2022 والتي تم الإعلان عنها لجميع الفئات من طلاب وطالبات التعليم الموازي بالجمهورية العراقية، ولا يزال البحث مستمر عن طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بهدف معرفة النتيجة التي قد تؤهل للالتحاق بالتعليم الجامعي والمعاهد العليا، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض كل جديد يتعلق بنتيجة القبول الموازي، وكيفية الاستعلام عنه، ونتيجة الاعتراضات على نتائج القبول الموازي.

التعليم الموازي العراقي الحكومي وشروط القبول والتسجيل

والفيديو السابق يشرح كافة التفاصيل المتعلقة بالتعليم الموازي وألية التسجيل وشروط القبول، وقد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط القبول ودرجات القبول لكل كلية، ويجب أن يكون معدلك أقل من معدل القبول في العام الدراسي الذي تقوم بالتقديم فيه.

نتائج اعتراضات القبول المركزي 2021-2022 (القناة العامة)

وتجدر الإشارة إلى ما تبدله وزارة التربية العراقية في مجالات النهوض بالتعليم على كافة المستويات، وذلك لتأهيل الطلاب والطالبات بالالتحاق بالكليات والمعاهد لاستكمال دراستهم، وكذلك توفير المنصات التعليمية ومواقع إ‘لان النتائج إلكترونيا، أما عن خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي فيتم ذلك من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة.

رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي

زيارة رابط موقع وزارة التعليم العالي .

. اختيار أيقونة “نتائج القبول الموازي” لعام 2021-2022.

إدخال اسم الطالب رباعيا.

كتابة الرقم الامتحاني في المكان المُخصص.

الضغط على أيقونة “إظهار النتيجة”.

تحميل ملف PDF لجميع نتائج القبول الموازي.

يفتح الطالب الملف ويطلع على الكلية أو المعهد الذي تم قبوله فيه.

وبذلك ومن خلال تقرينا هذا نكون قد استعرضنا مع الطلاب والطالبات خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي، كما يسعدنا تلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين في الرد على جميع ما يصل إلينا من استفسارات وتساؤلات تخص فطاع التعليم بالجمهورية العراقية، ولا يفوتنا أن نتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.