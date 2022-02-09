نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسمياً” متى نتائج التوجيهي 2022 خطوات استخراج علامات طلاب الثانوية العامة بالفيديو في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الطلاب والطالبات بالأردن إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 قريباً، حيث أنهم قد انتهوا من آداء اختبارات الفصل الدراسي الأول بالفعل يوم 22 يناير، ويتسائل الطلاب واولياء الأمور متى نتائج التوجيهي 2022 وقد أعلنت وزارة التعليم الأردني علي صفحتها الرسمية علي تويتر عن موعد إعلان علامات الطلاب حسب الاسم ورقم الجلوس، وسنوافيكم بالموعد، ولا ننسي طريقة استخراج علامات الطلاب إلكترونياً بكل سهولة ويسر من خلال موقع نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن فتابعونا.

متى نتائج التوجيهي 2022

قام “Jordanian Ministry of Education ‏الحسابُ الرَّسمي لوزارةِ التَّربيةِ والتَّعليمِ الأُردُنيَّة” بالإعلان عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية رسمياً، ليكون يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وتسود حالة من القلق والتوتر بين الطلاب واولياء الأمور حول نتائج الصف الثاني عشر بالأردن، حيث أن لسنة التوجيهي أهمية كبيرة في نفوس الطلاب وكل طالب يسعي للحصول علي أعلي العلامات لتحقيق التفوق الأكاديمي.

معرفة نتائج التوجيهي التكميلي 2021

للتعرف علي نتيجة الثانوية العامة الأردنية يتم الدخول علي رابط موقع نتائج التوجيهي التكميلي tawjihi jo.

يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له.

يجب التأكد من صحة رقم الجلوس حتي تتمكن من معرفة نتيجة الطالب الصحيحة.

كتابة رمز التحقق المكون من 4 أرقام في الخانة المخصصة.

النقر علي “عرض النتيجة” للحصول علي علامات الطالب.

ويجري حالياً التخطيط لكافة الخطوات التي ستتبعها وزارة التربية والتعليم بالأردن حول سير العملية التعليمية بالشكل الصحيح والآمن، وهذا في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً علي سلامة الطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالسلك التعليمي.

نتائج الثانوية العامة

وننوه أنه فور إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية قد تواجه بعض المشاكل في الوصول إلي موقع نتائج التوجيهي، وهذا بسبب الضغط الكبير علي الموقع، لذا ندعوك ألا تقلق حيث أن الأعطال التقنية تستمر لفترة بسيطة، ونتمني لكم النجاح والتفوق.

متى موعد دوام المدارس في الأردن 2022 الفصل الثاني

أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن موعد عودة المدارس في الفصل الثاني، حيث يعود الطلاب من الروضة وحتي الصف الحادي عشر إلي المدارس في الأول من شباط، وينتهي الفصل الثاني لهم في 6 تموز المقبل.