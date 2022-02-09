الحكومة البريطانية تدرس إنهاء قيود كورونا بنهاية فبراير

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون - فى تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" - : "اعتزم العودة فى اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للعيش مع (كوفيد-19)، وبعد عطلة نصف الفصل، سأعلن عن الاستراتيجية الجديدة".
وأضاف أن "هذا بشرط استمرار المؤشرات المشجعة الحالية فى البيانات .. أتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية الأخيرة".
وكان من المقرر أن تنتهى إجراءات العزل فى 24 مارس المقبل.
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