الكرملين: نولى اهتماما كبيرا لزيارة الرئيس الكازاخستانى إلى موسكو غدا

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أهمية زيارة الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف، إلى موسكو المقرر عقدها، غدًا الخميس، مُوضحًا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيبحث مع توكاييف قضايا التعاون الثنائى والصراعات الإقليمية خلال الاجتماع المرتقب بينهما.





وقال "بيسكوف" - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إنها زيارة مهمة للغاية، نوليها أهمية كبيرة كازاخستان تُعد شريكًا حيويًا بالنسبة لنا". وأشار المتحدث إلى أنه من المتوقع أن يناقش الرئيسان ثلاث مجموعات رئيسية من القضايا على رأسها القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان، فضلاً عن أن أنشطة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ستكون ضمن أجندة المحادثات، وأن الجانبين سيتبادلان الآراء حول الأوضاع التى تشهدها بعض الدول المجاورة والصراعات الإقليمية فى المنطقة.

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