منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati. sa

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، ومنصة مدرستي هي نظام تعليمي عن بعد أنشأته وزارة التعليم السعودية استجابة لانتشار وباء كوفيد الجديد للالتهاب الرئوي. لتسهيل تعلم طلاب المدارس الابتدائية والثانوية والثانوية العامة ، فتحت وزارة التربية والتعليم بوابة تسجيل على موقع منصة مدرستي ، مما يسمح للطلاب والمعلمين بالاستفادة من مسافة ومواصلة مرحلة التعليم دون انقطاع بعد دخولهم مرحلة التعليم. تسجيل الدخول إلى النظام الإلكتروني للمنصة الإلكترونية ، ومن خلال هذا المقال سنزودك بما تبحث عنه عن بوابة مدرستنا وكيفية التسجيل بها ورابط المنصة بمدرستي ، وكذلك خدمات الواجبات المنزلية وكيفية تنزيلها. منصة المدرسة ، وحول كيفية التسجيل في منصة المعلم ، ومعرفة المزيد ، والتي ستجدها في فوائد هذه المقالة أدناه.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

يمكنك تسجيل الدخول إلى رابط موقع منصة مدرستي

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الرابط الرسمي عبر الإنترنت https://schools.madrasati.sa وإدخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك.

تسجيل الدخول إلى Student My School

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

عبر الرابط الرسمي عبر الإنترنت https://schools.madrasati.sa ثم إدخال بيانات تسجيل دخول الطالب.

منصة مدرستي كيفية الدخول

يبحث العديد من الطلاب في المملكة عن تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم والحصول على الدورات. يمكن التسجيل في منصة مدرستي التعليمية من خلال الموقع الرسمي وكذلك من خلال تطبيق مصرح به من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية للطالب ، وإذا كان ولي أمر ، على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي “من خلال الرابط اعلاه”. اختر حساب Microsoft ليتم تسجيل دخوله بواسطة الطلاب والمعلمين المختلفين. سيتم نقلك إلى حساب Microsoft حيث ستحصل على اسم المستخدم الخاص بك من تطبيق منصة مدرستي أو Tawakkalna. أدخل كلمة المرور الخاصة بك على منصة التعليم. انقر فوق رمز تسجيل الدخول لإدخال الطلاب في المنصة والوصول إلى العملية التعليمية.

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