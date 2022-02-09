طريقة استخراج تأشيرة العمرة إلكترونيًا للقادمين من خارج السعودية

أتاحت وزارة الحج والعمرة للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية استخراج تأشيرة العمرة إلكترونيا عبر بوابة العمرة الإلكترونية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة للحد من انتشار متحورات فيروس كورونا، وأضافت الوزارة أن استخراج التأشيرة متوقف على القادمين من الدول المسموح لها بدخول المملكة فقط.

طريقة استخراج تأشيرة العمرة إلكترونياً من خلال بوابة العمرة

تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن كيفية إستخراج تأشيرة العمرة إلكترونياً، وقد قامت الوزارة بالرد على هذه التساؤلات عبر موقعها الرسمي على تويتر حيث حددت الوزارة ستة خطوات أساسية لطلب التأشيرة من قبل المعتمرين القادمين من الدول المسموح لها بإقامة رحلات جوية مباشرة مع المملكة العربية السعودية، كما أعلنت الوزارة أيضاً عن الأوراق والشروط المطلوبة التي يجب على المعتمر إحضارها قبل استخراج التأشيرة من موقع التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية، ومن بين هذه الشروط بعض المتطلبات الصحية مثل إحضار ما يثبت تلقي اللقاح واستخراج شهادة التأمين الطبي.

خطوات استخراج تأشيرة العمرة إلكترونياً

أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي طريقة استخراج تأشيرة العمرة إلكترونيا للقادمين من الخارج وذلك من خلال إتباع هذه الخطوات:-

أولا عليك الدخول على بوابة العمرة الإلكترونية.

اختيار المعتمر شركة السياحة أو الوكالة السياحية المرخصة من وزارة الحج والعمرة.

على المعتمر إختيار برنامج السياحة المناسب له من القائمة الموضحة في الموقع.

عند إختيار البرنامج المناسب لك عليك سداد قيمة الرسوم المطلوبة، والتي تشتمل الخدمات مثل السكن والتنقل.

تزويد مكتب السياحة الموجود في بلدك بجواز سفر ساري، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة التي تخص برنامج السياحة.

تحديد تاريخ المغادرة والعودة مع مكتب السياحة في بلدك.

الشروط والأوراق المطلوبة لإصدار تأشيرة العمرة

قبل استخراج تأشيرة العمرة إلكترونياً يجب استكمال الشروط المطلوبة أولا والتي تتمثل فيما يلي:-