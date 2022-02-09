وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين 2022 | وظائف السعودية اليوم

وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين تم الإعلان عنها من قبل شركة الخطوط السعودية للتموين. وذلك عبر موقعها الإلكتروني، موضحاً أن الوظائف الشاغرة متاحة لحاملي الدبلومات في عدد من التخصصات في مهارات الحاسب الآلي وكتابة التقارير وتنسيقها، وذلك يكون وفق شروط ومتطلبات خاصة لكل مهمة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الفنية شاغرة للسعوديين فقط ، للعمل في فروع الشركة بالمدينة المنورة والدمام وجدة ، مؤكدة أن آخر موعد لتقديم طلبات التوظيف هو يوم 28 فبراير.

وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين

أشارت الشركة السعودية للتموين إلى أن الوظائف المتاحة تتمثل في كل من الوظائف التالية:

اخصائي السلامة والصحة المهنية للعمل بالمدينة المنورة، حيث لا تقل الخبرة عن سنتين على أقل تقدير

اخصائي السلامة المهنية للعمل بالدمام، حيث يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة مبتدئة، وأقصى خبرة 3 سنوات.

إلى جانب اخصائي سلامة وصحة مهنية بجدة، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

رابط التقديم على الوظائف السعودية

يتمكن المواطن من التقديم على كل من وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين، وذلك من خلال الدخول على الرابط الخاص في وظائف السعودية للتموين. حيث يتمكن المواطن من التسجيل في الوظيفة التي يرغب فيها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الخاص بوظائف التموين في الخطوط السعودية.

ثم يتم الضغط على الزر الخاص بالتقديم على الوظائف.

يقوم المواطن بالعمل على تعبئة البيانات الخاصة به، وذلك من خلال كتابة كل من الاسم، ورقم الهوية.

كما يتم كتابة كل من المؤهلات التي حصل عليها المواطن المتقدم.

إلى جانب إدخال الرمز السري، الذي يتم إرساله عبر رقم الهاتف الخاص بالمواطن في الخانة المخصصة على الموقع, وعلى هذا يتم العمل الإنتهاء من التسجيل في الوظيفة.

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