طلب خدمة منحة الزواج للشباب من من وزارة الموارد البشرية والشروط المطلوبة

منحة الزواج للشباب وفئات محددة من المجتمع السعودي احدي خدمات ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم بعض الأشخاص ومساعدتهم بمبلغ مالي لتوفير لهم كافة أغراض ومستلزمات الزواج، حيث يتم طلب المنحة إلكترونية وتستهدف فئات معينة منهم الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم صرف تلك المنحة للشخص مرة واحدة فقط بضوابط وشروط بمتطلبات معينة، ففي ذلك التقرير نستعرض معكم قراء موقعنا ثقفني شروط الحصول علي منحة الزواج وما طريقة التقديم إلكترونياً.

شروط الحصول علي منحة الزواج للأيتام

وزارة الموارد والتنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية دائماً تسعي لتوفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين، حيث توفر منحة الزواج بشروط محددة، فقد أوضحت وزارة التنمية، حيث تتمثل تلك الشروط في:

أن يكون المتقدم/ة حامل للجنسية السعودية ومن أبوين سعوديين.

أن يكون المواطن المتقدم مسجل لدي نظام رعاية الأيتام في وزارة الموارد البشرية.

أن يكون المواطن المتقدم لديه حساب في الموفع الرسمي لوزارة التنمية والموارد البشرية.

أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي ساري، كما يتوجب تسجيل بيانات الحساب في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.

يلزم تحضير عقد نكاح من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.

أن لا يكون المتقدم/ة قد حصل علي أي إعانات أو مساعدات مالية خاصة بالزواج من قبل من أي جهة خيرية.

طريقة التقديم للحصول علي منحة الزواج من وزارة التنمية والموارد البشرية

يمكن للمواطن التقديم عبر بوابة وزارة التنمية الإجتماعية أو التقديم علي منحة الزواج من خلال مؤسسة التقاعد، حيث يقوم الراغب في التقديم بالدخول الي موقع الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ثم اتباع الآتي: