نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اعرف الآن” نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 لكل المستحقين من موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت وزارة الموارد البشرية في السعودية عن جميع التفاصيل التي تخص مستجدات إعلان نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور اعتمادًا على طلبات التقديم التي قام بها العديد من المواطنين السعوديين في الوقت الحالي، وقد بحث الأشخاص عن نتائج الاستحقاق وقامت الحكومة بإعلان منصة خاصة بالدعم والحماية والتي تعمل عن طريقها من استلام طلبات مستفيدي الضمان المطور الجديد .

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

ومن أجل الاستعلام عن المستحقين في الضمان المطور 1443 هجرية، يمكن السير على هذه الخطوات:

فتح موقع الوزارة الرسمي للضمان.

النقر على استعلام.

قم بالضغط على خدمات الموقع.

ده رقم السجل المدني الخاص بك.

اكتب رقم الضمان.

ده رمز التحقق صحيحًا.

وسوف يظهر عند التسجيل صفحة بها المعلومات التي تخص الشخص، كما سيتم ظهور رصيده الخاص مع قيمة الضمان.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن جدول خاص بمواعيد صرف المعاش والتي كانت:

يوم 2 من شهر رجب 1443 هجرية.

يوم 30 من شهر شعبان الموافق الخميس.

3 رمضان الموافق الإثنين.

أما في شهر شوال سيكون يوم 1 شوال.

1 ذي القعدة الموافق الثلاثاء 1443 هجرية.

طريقة معرفة نتائج الدفعات

من أجل الاستعلام عن النتائج سوف يتم إرسال رسالة للأشخاص التي تم قبول طلباتهم، أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد للضمان وهو 19911، كما يمكن الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الآتي:

فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بموقع الوزارة.

اكتب البيانات بصورة صحيحة.

الضغط على زر استعلام نتائج الضمان.

النقر على استعلام.

كيفية تقديم تظلم على نتائج الاستحقاق المعلنة للضمان الاجتماعي المطور

من حق المواطنين التقديم على تظلم على قرار الاستحقاق من أجل استبعاده وهذا خلال مدة لا تتخطى الـ 30 يوم من وقت إعلان النتائج، وسيتم العمل على دراسة التظلم من خلال لجنة تم تخصيصها لدراسة هذا الأمر، وإذا ويتم التأكد من أنه يستحق الاستفادة من الضمان الاجتماعي سوف يتم العمل على قبوله وإعطائه المعاش الذي يخصه.

ومن المهم معرفة أن التحديث الجديد للنظام الاجتماعي يتضمن الموظف وغير الموظف وكذلك المتعاقد، والمعيار الرئيسي القائم عليه هو المقدرة المالية على وجود المتطلبات الرئيسية للمواطن السعودي، بصرف النظر عن سن المستفيد.