تُعتبر طريقة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من أبرز الأمور بحثًا في المملكة العربية السعودية، حيث توفر تلك الخدمة الهيئة العامة للزكاة والدخل سواء للمنشآت أو الأفراد أيضًا، ويجب عليك التسجيل حتى لا تتعرض إلى أي مساءلة قانونية، فهي عبارة عن ضريبة غير مباشرة تفرض على كافة الخدمات والسلع أيضًا، حيث يتم تطبيقها في الكثير من الدول حول العالم، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

طريقة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

تستطيع التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في حالة ممارسة أي نشاط اقتصادي في المملكة، حيث وفرت هيئة الزكاة والدخل بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد، ولكي تتمكن من التسجيل لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرة إلى رابط موقع هيئة الزكاة والدخل.

النقر على خانة الخدمات ثم اختر تسجيل الأفراد لضريبة القيمة المضافة.

الضغط على خانة الدخول للخدمة ثم سجل دخول بواسطة كتابة البيانات.

قم بتعبئة النموذج الخاصة بالتسجيل ثم أضغط على إرسال.

سوف يتم اكتمال الطلب وسوف يصلك إشعار خاص بالضريبة.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت

يُمكنك التسجيل في الضريبة المضافة للمنشآت عن طريق ما يلي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بهيئة الزكاة.

سجل دخول عن طريق كتابة البيانات ثم اختر الخدمات.

اختر تسجيل ضريبة القيمة ثم أنقر على تسجيل.

قم باختيار الدخول للخدمة واكتب التفاصيل والبيانات المطلوبة.

أرسل الطلب ثم أكتب الوضع المالي الخاص بك ثم أدخل البيانات.

تأكد من صحة البيانات ثم أنقر على الموافقة على الإقرار ثم أنقر على حفظ.

راجع جميع البيانات المدخلة ثم استلم شهادة ضريبة القيمة المضافة.

طرق التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل

يمكنك التواصل مع هيئة الزكاة والدخل عن طريق اتباع بعض الخطوات: